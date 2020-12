GF Vip | Maria Teresa Ruta svela in vincitore per sbaglio? Il dettaglio non sfugge

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In un periodo di forte tensione tra il GF Vip e il proprio pubblico, ansioso di conoscere la verità in merito al misterioso sistema di votazione riservato ai numeri internazionali (che proprio in queste ore ha riacceso le polemiche in merito alla legittimità dei risultati), una nuova bomba sembra scoppiata tra i social e i profili riservati allo show. Dietro il grande scoop del momento c’è infatti una frase pronunciata daa Stefania Orlando, nel corso di un colloquio apparentemente intimo, e ovviamente registrato dalle telecamere. “Noi lo sappiamo, ma lo sosteniamo”: il colloquio trae Stefania Orlando rivela a sorpresa il vincotre del GF Vip Nella breve registrazione raccolta nella Casa del GF Vip,si sarebbe lasciata sfuggire ...