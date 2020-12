Gf Vip Maria Teresa Ruta | la confessione choc a Stefania Orlando Fan increduli | «Ha svelato chi vince»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 10 dicembre 2020) . Ieri, all’indomani della puntata,è crollata in un pianto disperato. La conduttrice non avrebbe apprezzato l’immagine di sé che è emersa durante la diretta con Alfonso Signorini. Adua Del Vesco e Dayane Mello l’avrebbero accusata di essere «falsa». A consolarla,che con dolci parole l’ha incoraggiata. «C’è qualcuno che sta giocando – dice-. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri, c’è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima». Il filmato del confronto tra le due conduttrici ha fatto subito il ...