GF VIP, Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli parlano di Elisabetta Gregoraci: ecco il motivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata odierna, nella Casa del GF Vip, il neo-arrivato Cristiano Malgioglio ha avuto modo di parlare a lungo con Pierpaolo Pretelli. Il paroliere al suo compagno d’avventura ha rivolto alcune domande su Elisabetta Gregoraci. GF VIP, Pierpaolo Pretelli viene chiamato da Cristiano Malgioglio nella sua camera da letto Oggi pomeriggio, Pierpaolo Pretelli è stato chiamato nella stanza da letto da Cristiano Malgioglio. Il paroliere all’ex velino ha confessato di volerlo conoscere maggiormente, per capire maglio alcune sfaccettature caratteriali. Cristiano a Pierpaolo ha chiesto quale fosse stato il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata odierna, nella Casa del GF Vip, il neo-arrivatoha avuto modo di parlare a lungo con. Il paroliere al suo compagno d’avventura ha rivolto alcune domande su. GF VIP,viene chiamato danella sua camera da letto Oggi pomeriggio,è stato chiamato nella stanza da letto da. Il paroliere all’ex velino ha confessato di volerlo conoscere maggiormente, per capire maglio alcune sfaccettature caratteriali.ha chiesto quale fosse stato il ...

Notiziedi_it : Cristiano Malgioglio non ricorda due concorrenti del GF Vip 2 (VIDEO) - zazoomblog : “Ma con chi parla?”. GF Vip è giallo su Cristiano Malgioglio. Spunta un video e si scatena il putiferio - #parla?”… - Novella_2000 : Cristiano Malgioglio vede la foto di due vipponi sulla parete e non ricorda che avevano partecipato al #GFVip con l… - MondoTV241 : GF VIP, Cristiano e Stefania si esprimono su Pierpaolo: “da quando Elisabetta è andata via è cambiato”… - lolita924017590 : Cristiano furioso e vuole andare via #GFVIP #malgioglio #zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Cristiano Cristiano Malgioglio si racconta: l'intervista dei VIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi ha sposato una donna, la rivelazione

Rivelazione choc all’interno del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha rivelato di aver sposato una donna nel corso di una chiacchierata con Cristiano Malgioglio nella giornata di oggi 10 dicembre nel ...

GF Vip, censura della regia: “Virus da laboratorio…”

Il discorso sul virus non è piaciuto alla regia del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio. Il Grande Fratello Vip non finisce mai di stupire e di tenere incollati allo scherm ...

Rivelazione choc all’interno del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha rivelato di aver sposato una donna nel corso di una chiacchierata con Cristiano Malgioglio nella giornata di oggi 10 dicembre nel ...Il discorso sul virus non è piaciuto alla regia del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio. Il Grande Fratello Vip non finisce mai di stupire e di tenere incollati allo scherm ...