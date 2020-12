GF Vip, concorrente a rischio squalifica: la produzione sta valutando (Di giovedì 10 dicembre 2020) Martedì sera Dayane Mello è finita al centro di una polemica e su Twitter molti telespettatori del GF Vip hanno chiesto la sua squalifica. La modella è stata accusata di aver bestemmiato, ma in realtà l’audio e molto confuso ed è difficile capire con chiarezza la parola prima della “Ciccone”. Qualcuno è sicuro che la Mello abbia detto “p**ca Madonna”, a me però sembra dica “che foto Madonna“. Sul caso è intervenuto anche Alfonso Signorini, che dopo una domanda di Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha dichiarato: “La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che la produzione è da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 dicembre 2020) Martedì sera Dayane Mello è finita al centro di una polemica e su Twitter molti telespettatori del GF Vip hanno chiesto la sua. La modella è stata accusata di aver bestemmiato, ma in realtà l’audio e molto confuso ed è difficile capire con chiarezza la parola prima della “Ciccone”. Qualcuno è sicuro che la Mello abbia detto “p**ca Madonna”, a me però sembra dica “che foto Madonna“. Sul caso è intervenuto anche Alfonso Signorini, che dopo una domanda di Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha dichiarato: “La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che laè da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di ...

