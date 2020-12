Gf Vip Andrea Zelletta, lo sgarbo a Maria De Filippi: “Ho fatto il furbo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gf Vip Andrea Zelletta ha svelato dei retroscena inediti sulla sua partecipazione a Uomini e Donne e sullo sgarbo fatto a Maria De Filippi: ecco cosa ha detto. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello e nello specifico di alcune dichiarazioni fatte da uno dei concorrenti che in passato è stato tronista di Uomini e Donne e ancora oggi è fidanzato con la donna che è stata la sua scelta Natalia. Proprio nelle scorse ore, il giovane pugliese che questa settimana è in nomination e quindi a rischio eliminazione, si è lasciato andare a dei retroscena inediti sul suo comportamento nel periodo di trono nel programma di Canale Cinque. Parole, che seppur passato diverso tempo potrebbero aver fatto infuriare la padrona di casa Maria De ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gf Vipha svelato dei retroscena inediti sulla sua partecipazione a Uomini e Donne e sulloDe: ecco cosa ha detto. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello e nello specifico di alcune dichiarazioni fatte da uno dei concorrenti che in passato è stato tronista di Uomini e Donne e ancora oggi è fidanzato con la donna che è stata la sua scelta Natalia. Proprio nelle scorse ore, il giovane pugliese che questa settimana è in nomination e quindi a rischio eliminazione, si è lasciato andare a dei retroscena inediti sul suo comportamento nel periodo di trono nel programma di Canale Cinque. Parole, che seppur passato diverso tempo potrebbero averinfuriare la padrona di casaDe ...

