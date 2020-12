Gf vip 5 | Patrizia De Blanck dà della prostituta a Stefania Orlando | ecco la sua reazione

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 dicembre 2020)è esplosa in un pianto liberatorio nella Casa del Grande Fratello vip dopo aver ricevuto dei pesanti attacchi verbali da parte dell’ormai ex concorrente del realityDe. La contessa capitolina si è scagliata pesantemente contro la showgirl, nel corsonuova puntata del gf vip 5, andata in onda lunedì 7 dicembre 2020 su Canale 5. Questo per aver ricevuto dallauna nomination nel gioco che non aveva mandato giù, tanto da ripudiarla come amica e darle in diretta tv persino. Gf vip news,Deattacca in tvLa contessaDeci è andata giù pesante nel ...