Gestione caso Covid a scuola, Usr Emilia chiarisce: test antigenico rapido per tutti i contatti stretti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nota 22389 del 10 dicembre sottoscritta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari, e dalla Direttrice Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare, Kyriakoula Petropulacos, avente ad oggetto: “Aggiornamento del protocollo per la Gestione di caso Covid-19 confermato in ambito scolastico – Precisazioni” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nota 22389 del 10 dicembre sottoscritta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’-Romagna, Stefano Versari, e dalla Direttrice Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare, Kyriakoula Petropulacos, avente ad oggetto: “Aggiornamento del protocollo per ladi-19 confermato in ambito scolastico – Precisazioni” L'articolo .

