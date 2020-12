George Clooney sta male, ricoverato d’urgenza: “Ho provato a perdere peso” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per realizzare il suo ultimo film dal titolo The Midnight Sky, George Clooney ha perso molti chili e questo gli ha procurato non pochi problemi di salute. Come riportano le fonti estere come il New York Post e il Mirror, l’attore ha accusato una forte pancreatite causata proprio dalla perdita di peso tanto da rendere obbligatorio il ricovero. Nel suo ultimo prodotto cinematografico, laddove è sia attore che regista, il divo di Hollywood è un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico. Un ruolo che lo ha portato a perdere quasi 14 chilogrammi in poco tempo. Le condizioni Dopo aver accusato dei fortissimi dolori allo stomaco, George Clooney è stato ricoverato alcune settimane fa anche se la notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. A diffondere l’indiscrezione è stato proprio ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per realizzare il suo ultimo film dal titolo The Midnight Sky,ha perso molti chili e questo gli ha procurato non pochi problemi di salute. Come riportano le fonti estere come il New York Post e il Mirror, l’attore ha accusato una forte pancreatite causata proprio dalla perdita di peso tanto da rendere obbligatorio il ricovero. Nel suo ultimo prodotto cinematografico, laddove è sia attore che regista, il divo di Hollywood è un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico. Un ruolo che lo ha portato aquasi 14 chilogrammi in poco tempo. Le condizioni Dopo aver accusato dei fortissimi dolori allo stomaco,è statoalcune settimane fa anche se la notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. A diffondere l’indiscrezione è stato proprio ...

