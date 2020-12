George Clooney senza freni! Ci racconta tutto: dalla pancreatite al segreto di famiglia (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney (59 anni) è l’attore più loquace del momento. Unico divo della A-List hollywoodiana ad avere un film di cui è regista e protagonista assoluto in uscita (The Midnight Sky, in arrivo su Netflix il 23 dicembre), sta rilasciando interviste su interviste. Nell’ultima ha rivelato di essere stato ricoverato per una pancreatite. E ha svelato un segreto di famiglia… Proprio lui che si era sempre rifiutato di parlare del suo privato… Qui sotto il nuovissimo trailer, appena pubblicato di The Midnight Sky. George Clooney: la barba che ha diviso la famiglia Per esigenze di copione, George Clooney si è fatto crescere un gran barbone. Quello che adesso non sfoggia più, ma che il suo personaggio in The Midnight Sky ... Leggi su amica (Di giovedì 10 dicembre 2020)(59 anni) è l’attore più loquace del momento. Unico divo della A-List hollywoodiana ad avere un film di cui è regista e protagonista assoluto in uscita (The Midnight Sky, in arrivo su Netflix il 23 dicembre), sta rilasciando interviste su interviste. Nell’ultima ha rivelato di essere stato ricoverato per una. E ha svelato undi… Proprio lui che si era sempre rifiutato di parlare del suo privato… Qui sotto il nuovissimo trailer, appena pubblicato di The Midnight Sky.: la barba che ha diviso laPer esigenze di copione,si è fatto crescere un gran barbone. Quello che adesso non sfoggia più, ma che il suo personaggio in The Midnight Sky ...

NetflixIT : Una storia di sopravvivenza e connessione umana. The Midnight Sky, un film di e con George Clooney, arriva il 23 di… - Agenzia_Ansa : George #Clooney ricoverato per pancreatite. Aveva perso quasi 14 chili in fretta per un ruolo. A raccontare la vice… - Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - mauro_crescenzo : George Clooney ricoverato d'urgenza, perde 14 kg troppo velocemente per le riprese di un film - francobus100 : George Clooney ricoverato a causa di una pancreatite: «Ho perso troppo peso in poco tempo per esigenze di copione»… -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney George Clooney è in ospedale. Ricoverato d'urgenza, i fan in ansia Corriere dello Sport.it Young Boys-Cluj 2-1: vittoria in rimonta per gli svizzeri

Young Boys-Cluj 2-1. Questo il risultato del match, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

George Clooney, ricoverato d’urgenza per pancreatite, il malore causato da eccessivo dimagrimento per esigenze di copione

Perdere 14 chilogrammi per recitare e finire in ospedale con la pancreatite, è successo a George Clooney e mentre Gwyneth Paltrow nauseata dal suo lavoro, dirada i suoi impegni, Nicolas Cage è protago ...

Young Boys-Cluj 2-1. Questo il risultato del match, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League.Perdere 14 chilogrammi per recitare e finire in ospedale con la pancreatite, è successo a George Clooney e mentre Gwyneth Paltrow nauseata dal suo lavoro, dirada i suoi impegni, Nicolas Cage è protago ...