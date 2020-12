George Clooney scienziato dolente in The Midnight Sky, la settimana volta del divo come regista (che gli è costata un ricovero in ospedale) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Vagare in solitudine nel cosmo o tra i ghiacci polari. La sostanza non cambia se alla base c’è una riflessione intima sulla coscienza del vivere. Così accade che il primo film di fantascienza diretto da George Clooney – The Midnight Sky (su Netflix dal 23 dicembre) – appaia più come un dramma esistenziale post-apocalittico che non una science-fiction avventurosa a tinte adrenaliniche. Che, certamente, non mancano, ma non costituiscono la cifra portante del settimo lungometraggio da regista del divo americano, che pure appare nel film da protagonista. D’altra parte è lui stesso ad aver dichiarato quanto il desiderio fosse “una forte componente di questa storia. Si tratta di un vero bisogno di relazionarsi, nel profondo”. Abbandonando temporaneamente il noto fascino, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Vagare in solitudine nel cosmo o tra i ghiacci polari. La sostanza non cambia se alla base c’è una riflessione intima sulla coscienza del vivere. Così accade che il primo film di fantascienza diretto da– TheSky (su Netflix dal 23 dicembre) – appaia piùun dramma esistenziale post-apocalittico che non una science-fiction avventurosa a tinte adrenaliniche. Che, certamente, non mancano, ma non costituiscono la cifra portante del settimo lungometraggio dadelamericano, che pure appare nel film da protagonista. D’altra parte è lui stesso ad aver dichiarato quanto il desiderio fosse “una forte componente di questa storia. Si tratta di un vero bisogno di relazionarsi, nel profondo”. Abbandonando temporaneamente il noto fascino, ...

