George Clooney ricoverato per pancreatite. Ha perso più di 13 chili per il nuovo film (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fan in ansia per George Clooney. Il divo di Hollywood è stato ricoverato in ospedale a causa di una pancreatite. A dare la notizia è lo stesso attore che, sulle pagine del tabloid inglese Mirror, ha raccontato di essere finito in ospedale a causa di un calo eccessivo di peso, oltre 13 chili, che ha provocato una pancreatite e, quindi, il ricovero d'urgenza. Un fatto che risale a un po' di tempo fa e che riguarda il lavoro sul set.

