Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - irene201057 : George Clooney beffato dai figli che “parlano un italiano fluente” - zazoomblog : “Ricoverato d’urgenza ecco cosa mi è successo”. George Clooney choc: diverse settimane in ospedale - #“Ricoverato… - Giovanni1962RM : RT @HuffPostItalia: George Clooney ricoverato per pancreatite: 'Aveva perso 13 chili velocemente per un ruolo' - HuffPostItalia : George Clooney ricoverato per pancreatite: 'Aveva perso 13 chili velocemente per un ruolo' -

Il ricovero poco prima dell'inizio delle riprese del film “The midnight sky”, uscito il 2 dicembre 2020 negli Usa di cui è protagonista e regista ...Il divo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver perso quasi 14 chili «troppo velocemente» per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky» ...George Timothy Clooney (Lexington, 6 maggio 1961) è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e imprenditore statunitense.. Dopo una lunga gavetta, fama e riconoscimenti giunsero grazie al ruolo del pediatra Douglas "Doug" Ross nella serie televisiva E.R. - Medici in prima linea, dal 1994 al 1999.Mentre lavorava in E.R., ha cominciato a ottenere i primi ruoli ...George Clooney Nome: George Timothy Clooney 59 anni, 6 Maggio 1961 (Toro), Lexington (Kentucky - USA) Dettagli biografia, filmografia, premi, news e rassegna stampa.George Timothy Clooney (born May 6, 1961) is an American actor, film director, producer, and screenwriter. He is the recipient of three Golden Globe Awards and two Academy Awards, one for acting in Syriana (2006) and the other for co-producing Argo (2012). In 2018, he was the recipient of the AFI Lifetime Achievement Award.. Clooney made his acting debut on television in 1978, and later gained ...