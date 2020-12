George Clooney ricoverato in ospedale per la perdita eccessiva di peso (Foto) (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato in ospedale, ricoverato d’urgenza a seguito di una perdita eccessiva di peso che potrebbe avergli causato una pancreatite (Foto). E’ stato l’attore a raccontare tutto al tabloid inglese Mirror spiegando le cause del ricovero. Ovviamene la perdita di tanti chili per George Clooney è legata ad esigenze di copione; l’attore ha perso peso troppo velocemente e senza occuparsi troppo di se stesso. Una leggerezza che il corpo non gli ha perdonato. Ben 14 chili persi e questo potrebbe avergli causato non solo la perdita di energia ma anche altro. Il ruolo del nuovo film The Midnight Sky è molto impegnativo, richiede una trasformazione fisica che va ben ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stato ind’urgenza a seguito di unadiche potrebbe avergli causato una pancreatite (). E’ stato l’attore a raccontare tutto al tabloid inglese Mirror spiegando le cause del ricovero. Ovviamene ladi tanti chili perè legata ad esigenze di copione; l’attore ha persotroppo velocemente e senza occuparsi troppo di se stesso. Una leggerezza che il corpo non gli ha perdonato. Ben 14 chili persi e questo potrebbe avergli causato non solo ladi energia ma anche altro. Il ruolo del nuovo film The Midnight Sky è molto impegnativo, richiede una trasformazione fisica che va ben ...

