George Clooney ricoverato d’urgenza: “Sta molto male” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. George Clooney è stato ricoverato d’urgenza: il famosissimo attore finisce in ospedale, che cos’è successo? Le sue condizioni di salute. George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: il famosissimo attore americano starebbe davvero molto male ma non sarebbe in pericolo di vita, le sue condizioni di salute dunque non sono affatto gravi ma il Leggi su youmovies (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato: il famosissimo attore finisce in ospedale, che cos’è successo? Le sue condizioni di salute.è statoin ospedale: il famosissimo attore americano starebbe davveromale ma non sarebbe in pericolo di vita, le sue condizioni di salute dunque non sono affatto gravi ma il

