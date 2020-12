George Clooney ricoverato d’urgenza: “Perso troppo peso”, la confessione (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'attore ha rivelato di aver passato dei giorni in ospedale prima di iniziare le riprese del suo ultimo film The Midnight Sky proprio a causa del personaggio che ha interpretato nello stesso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'attore ha rivelato di aver passato dei giorni in ospedale prima di iniziare le riprese del suo ultimo film The Midnight Sky proprio a causa del personaggio che ha interpretato nello stesso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - CellPortraits : Gli Speciali di Celluloidportraits - Il cinema in cantiere per il 2021 - Ben Affleck protagonista dell'adattamento… - 3cinematographe : #GeorgeClooney è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di una pancreatite. - atomnews_ : ?? FONTE: Agenzia ANSA ?? DATA: 10 Dicembre, 12:55 George Clooney ricoverato per pancreatite @georgeclooneyty… -