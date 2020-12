George Clooney ricoverato d’urgenza per una repentina perdita di peso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una confessione arrivata dopo un po’ di tempo dallo stesso George Clooney che ha raccontato di essere stato ricoverato d’urgenza Da pochi giorni il nuovo film diretto da George Clooney, in cui ha anche un ruolo, quello di Augustine, The Midnight Sky. Le riprese della pellicola sono cominciate ad ottobre 2019 e terminate il 7 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una confessione arrivata dopo un po’ di tempo dallo stessoche ha raccontato di essere statoDa pochi giorni il nuovo film diretto da, in cui ha anche un ruolo, quello di Augustine, The Midnight Sky. Le riprese della pellicola sono cominciate ad ottobre 2019 e terminate il 7 L'articolo proviene da Inews.it.

Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - tusciaweb : George Clooney ricoverato d’urgenza per pancreatite Los Angeles - George Clooney è stato ricoverato d'urgenza in o… - VanityFairIt : «Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me stesso come avrei dovuto»… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: George #Clooney ricoverato per pancreatite. Aveva perso quasi 14 chili in fretta per un ruolo. A raccontare la vicenda lo… - zazoomblog : George Clooney ricoverato d’urgenza: “Perso troppo peso” la confessione - #George #Clooney #ricoverato -