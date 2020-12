George Clooney ricoverato d’urgenza per pancreatite (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una pancreatite. A raccontare la vicenda è lo stesso attore statunitense, che al tabloid inglese Mirror ha spiegato le cause del ricovero. L’attore star di Hollywood ha infatti rivelato di aver perso “troppo velocemente” quasi 14 chili, e questo gli ha provocato una pancreatite che ha determinato un ricovero d’urgenza. Il motivo del dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che l’attore dovrà interpretare nel suo nuovo film ‘The Midnight Sky’. “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente -ha detto l’indimenticabile dottor Ross di ‘ER-Medici in prima Linea’- e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole ... Leggi su funweek (Di giovedì 10 dicembre 2020)è statoin ospedale per una pancreatite. A raccontare la vicenda è lo stesso attore statunitense, che al tabloid inglese Mirror ha spiegato le cause del ricovero. L’attore star di Hollywood ha infatti rivelato di aver perso “troppo velocemente” quasi 14 chili, e questo gli ha provocato una pancreatite che ha determinato un ricovero. Il motivo del dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che l’attore dovrà interpretare nel suo nuovo film ‘The Midnight Sky’. “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente -ha detto l’indimenticabile dottor Ross di ‘ER-Medici in prima Linea’- e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole ...

