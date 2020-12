George Clooney ricoverato d’urgenza, pancreatite (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney ricoverato d’urgenza. Era impegnato per la sua l’ultima fatica come regista e attore per le riprese di The Midnight Sky. Alla fine di ottobre avevamo pubblicato un pezzo annunciando il primo trailer del dramma post-apocalittico. La lavorazione del film è stata particolarmente difficile. A quattro giorni dall’inizio delle riprese Clooney è stato portato urgentemente in ospedale a causa di una forte pancreatite causata dalla dieta intrapresa dall’attore per interpretare il personaggio. Clooney ha perso ben 12 chili e ha dovuto attendere diverse settimane prima di guarire del tutto come ha ammesso lui stesso. Cosa ha detto George Clooney? “Stavo cercando di perdere peso velocemente e probabilmente non mi stavo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020). Era impegnato per la sua l’ultima fatica come regista e attore per le riprese di The Midnight Sky. Alla fine di ottobre avevamo pubblicato un pezzo annunciando il primo trailer del dramma post-apocalittico. La lavorazione del film è stata particolarmente difficile. A quattro giorni dall’inizio delle ripreseè stato portato urgentemente in ospedale a causa di una fortecausata dalla dieta intrapresa dall’attore per interpretare il personaggio.ha perso ben 12 chili e ha dovuto attendere diverse settimane prima di guarire del tutto come ha ammesso lui stesso. Cosa ha detto? “Stavo cercando di perdere peso velocemente e probabilmente non mi stavo ...

NetflixIT : Una storia di sopravvivenza e connessione umana. The Midnight Sky, un film di e con George Clooney, arriva il 23 di… - Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - Rita_loves_CY : RT @NetflixIT: Una storia di sopravvivenza e connessione umana. The Midnight Sky, un film di e con George Clooney, arriva il 23 dicembre. h… - flamanc24 : RT @NetflixIT: Una storia di sopravvivenza e connessione umana. The Midnight Sky, un film di e con George Clooney, arriva il 23 dicembre. h… -