George Clooney ricoverato d’urgenza: pancreatite per l’attore (Di giovedì 10 dicembre 2020) l’attore George Clooney è stato portato d’urgenza in ospedale con una pancreatite dopo aver perso 12 chili per il suo nuovo film The Midnight Sky. (screenshot video)Quattro giorni prima di iniziare a lavorare al suo nuovo film, George Clooney è stato portato d’urgenza in ospedale con dolori di stomaco atroci. La notizia fa riferimento a prima delle riprese di The Midnight Sky, che a dicembre sarà nelle sale e dal 23 di questo mese esce su Netflix, come sta avvenendo anche per altre grandi produzione. l’attore aveva contratto la pancreatite, che può essere pericolosa per la vita, e ha trascorso diversi giorni in ospedale. Per approfondire: la morte di Paolo Rossi, addio all’eroe di Spagna 1982 Per ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stato portatoin ospedale con unadopo aver perso 12 chili per il suo nuovo film The Midnight Sky. (screenshot video)Quattro giorni prima di iniziare a lavorare al suo nuovo film,è stato portatoin ospedale con dolori di stomaco atroci. La notizia fa riferimento a prima delle riprese di The Midnight Sky, che a dicembre sarà nelle sale e dal 23 di questo mese esce su Netflix, come sta avvenendo anche per altre grandi produzione.aveva contratto la, che può essere pericolosa per la vita, e ha trascorso diversi giorni in ospedale. Per approfondire: la morte di Paolo Rossi, addio all’eroe di Spagna 1982 Per ...

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - Pino__Merola : George Clooney: “A quattro giorni dalle riprese mi ricoverarono per pancreatite” - barinewstv : Cinema – George Clooney ricoverato d’urgenza - Italia_Notizie : Ricovero d'urgenza per George Clooney: 'Ha perso 13 Kg in pochi giorni' -