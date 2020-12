George Clooney ricoverato d’urgenza: le sue condizioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) A quattro giorni dal debutto sul set di The Midnight Sky, George Clooney è stato ricoverato d’urgenza a causa di una pancreatite. Lo racconta il divo al tabloid The Mirror cui spiega le ragioni del ricovero: aveva perso 14 chili in breve tempo per interpretare il ruolo di Augustine Lofthouse, scienziato protagonista del film in arrivo su Netflix. George Clooney confessa al Mirror di essere stato ricoverato d’urgenza a causa di una pancreatite a pochi giorni dall’inizio delle riprese di The Midnight Sky, film in arrivo su Netflix a partire dal 23 dicembre. Il divo interpreta il ruolo di Augustine Lofthouse, uno scienziato 59enne malato di cancro e unico sopravvissuto su una terra distrutta. Diversi i chili persi dall’attore per interpretare il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 dicembre 2020) A quattro giorni dal debutto sul set di The Midnight Sky,è statoa causa di una pancreatite. Lo racconta il divo al tabloid The Mirror cui spiega le ragioni del ricovero: aveva perso 14 chili in breve tempo per interpretare il ruolo di Augustine Lofthouse, scienziato protagonista del film in arrivo su Netflix.confessa al Mirror di essere statoa causa di una pancreatite a pochi giorni dall’inizio delle riprese di The Midnight Sky, film in arrivo su Netflix a partire dal 23 dicembre. Il divo interpreta il ruolo di Augustine Lofthouse, uno scienziato 59enne malato di cancro e unico sopravvissuto su una terra distrutta. Diversi i chili persi dall’attore per interpretare il ...

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - mzuppy : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - AltairLouis : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney George Clooney ricoverato d'urgenza in ospedale per aver ...

Ha perso 14 chili troppo velocemente e così l’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso peso rapidamente e questo gli ha quindi provocato...

George Clooney ricoverato d'urgenza in ospedale: ha perso ...

George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili.

George Clooney d'urgenza in ospedale: malore prima delle ...

George Clooney aveva avvertito forti dolori allo stomaco, pertanto è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. George Clooney, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per pancreatite dopo aver perso «troppo velocemente» quasi 14 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky» https://t.co/OEUpDacR6W

Ha perso 14 chili troppo velocemente e così l’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso peso rapidamente e questo gli ha quindi provocato...George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili.George Clooney aveva avvertito forti dolori allo stomaco, pertanto è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. George Clooney, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per pancreatite dopo aver perso «troppo velocemente» quasi 14 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky» https://t.co/OEUpDacR6W