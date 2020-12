George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili. Ecco come sta (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso “troppo velocemente” quasi 14 chili e questo gli ha provocato una pancreatite. È stato lo stesso Clooney, 59 anni, a raccontare quanto successo al tabloid britannico Mirror: il dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che dovrà interpretare nel suo nuovo film, “The Midnight Sky”. “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente – ha confessato al Mirror – e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)è statoin. L’attore star di Hollywood haquasi 14e questo gli ha provocato una pancreatite. È stato lo stesso, 59 anni, a raccontare quanto successo al tabloid britannico Mirror: il dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che dovrà interpretare nel suo nuovo film, “The Midnight Sky”. “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente – ha confessato al Mirror – e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, eregista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro ...

