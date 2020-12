George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: aveva perso troppo peso velocemente (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver perso 14 chili troppo in fretta per il suo ultimo ruolo in un film. La star hollywoodiana, 59 anni, è stato portato in ospedale a causa di una pancreatite, provocata dalla perdita troppo veloce di peso. A spiegarlo è stato proprio l’attore. “Non mi sono preso abbastanza cura di me stesso, forse ho provato a perdere peso troppo in fretta. Ci sono volute alcune settimane per migliorare”. L’attore ha spiegato che il malore è arrivato mentre era sul set. “Come regista non è stato facile perché ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020)inè statoindopo aver14 chiliin fretta per il suo ultimo ruolo in un film. La star hollywoodiana, 59 anni, è stato portato ina causa di una pancreatite, provocata dalla perditaveloce di. A spiegarlo è stato proprio l’attore. “Non mi sono preso abbastanza cura di me stesso, forse ho provato a perderein fretta. Ci sono volute alcune settimane per migliorare”. L’attore ha spiegato che il malore è arrivato mentre era sul set. “Come regista non è stato facile perché ...

