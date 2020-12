George Clooney ricoverato d’urgenza: “ho dovuto perdere velocemente 14 kg per un film” (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato d’urgenza a causa di una pancreatite. A raccontarlo è l’attore stesso al The Mirror, a cui rivela i sacrifici che ha dovuto affrontare per interpretare un ruolo molto particolare all’interno di un film. A soli quattro giorni dall’inizio delle riprese di The Midnight Sky, film in arrivo su Netflix a partire dal 23 dicembre, l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis si è sentito male, tanto che la troupe cinematografica ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. George Clooney, infatti, si stava preparando per interpretare il ruolo di Augustine Lofthouse, uno scienziato 59enne malato di cancro e unico sopravvissuto su una terra distrutta, l’Artico; per calarsi al meglio nella parte assegnatagli, era necessario che l’attore ... Leggi su trendit (Di giovedì 10 dicembre 2020)è statoa causa di una pancreatite. A raccontarlo è l’attore stesso al The Mirror, a cui rivela i sacrifici che haaffrontare per interpretare un ruolo molto particolare all’interno di un film. A soli quattro giorni dall’inizio delle riprese di The Midnight Sky, film in arrivo su Netflix a partire dal 23 dicembre, l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis si è sentito male, tanto che la troupe cinematografica ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi., infatti, si stava preparando per interpretare il ruolo di Augustine Lofthouse, uno scienziato 59enne malato di cancro e unico sopravvissuto su una terra distrutta, l’Artico; per calarsi al meglio nella parte assegnatagli, era necessario che l’attore ...

