George Clooney ricoverato d’urgenza, è dimagrito troppo per un film (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutta avventura per George Clooney costretto al ricovero d’urgenza in ospedale per una pancreatite. A raccontare la vicenda è lo stesso attore statunitense, che al tabloid inglese Mirror ha spiegato le cause del ricovero. La 59enne star di Hollywood ha infatti rivelato di aver perso “troppo velocemente” quasi 14 chili, e questo gli ha provocato dei fastidi. Il motivo del dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che l’attore interpreta nel suo nuovo film The Midnight Sky. Da Jude Law a George Clooney: i 10 uomini supersexy più sopravvalutati di sempre L’attore e regista australiano Mel Gibson, all’epoca ventinovenne, sulla cover di People 1985 per Mad Max: Beyond Thunderdome JFK ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutta avventura percostretto al ricoveroin ospedale per una pancreatite. A raccontare la vicenda è lo stesso attore statunitense, che al tabloid inglese Mirror ha spiegato le cause del ricovero. La 59enne star di Hollywood ha infatti rivelato di aver perso “velocemente” quasi 14 chili, e questo gli ha provocato dei fastidi. Il motivo del dimagrimento eccessivo è legato ad esigenze di copione, per il ruolo che l’attore interpreta nel suo nuovoThe Midnight Sky. Da Jude Law a: i 10 uomini supersexy più sopravvalutati di sempre L’attore e regista australiano Mel Gibson, all’epoca ventinovenne, sulla cover di People 1985 per Mad Max: Beyond Thunderdome JFK ...

