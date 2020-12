George Clooney ricoverato d’urgenza: colpa del suo film (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paura per George Clooney, prima delle riprese del suo ultimo film l’attore è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una pancreatite George Clooney ha fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paura per, prima delle riprese del suo ultimol’attore è statoin ospedale per una pancreatiteha fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - proietta : RT @fanpage: #GeorgeClooney racconta di essere stato ricoverato d'urgenza per una pancreatite - chiaramondi : #Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - FilmNewsItaly : Ben Affleck: protagonista nel nuovo film di George Clooney - fanpage : #GeorgeClooney racconta di essere stato ricoverato d'urgenza per una pancreatite -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney George Clooney ricoverato d'urgenza in ospedale: ha perso ...

George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili.

George Clooney ricoverato d'urgenza in ospedale per aver ...

Ha perso 14 chili troppo velocemente e così l’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso peso rapidamente e questo gli ha quindi provocato...

George Clooney ricoverato d'urgenza per una pancreatite ...

George Clooney ricoverato d’urgenza per una pancreatite: “Persi 14 chili troppo velocemente” A quattro giorni dal debutto sul set di The Midnight Sky, George Clooney è stato ricoverato d’urgenza a...

George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale: ha perso “troppo velocemente” 14 chili.Ha perso 14 chili troppo velocemente e così l’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso peso rapidamente e questo gli ha quindi provocato...George Clooney ricoverato d’urgenza per una pancreatite: “Persi 14 chili troppo velocemente” A quattro giorni dal debutto sul set di The Midnight Sky, George Clooney è stato ricoverato d’urgenza a...