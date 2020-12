George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e spiega perché (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a pochi giorni dall’avvio delle riprese del suo ultimo film, The Midnight Sky, appena uscito negli Stati Uniti. Ma nel suo caso non c’entra il Covid: all’attore, regista e produttore due volte premio Oscar è stata diagnosticata una pancreatite, probabilmente dovuta ad un eccessivo e repentino dimagrimento. 59 anni, George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un malore a quattro giorni dal primo ciak: lo ha raccontato al tabloid britannico Mirror, imputando le cause ad una dieta troppo ferrea con cui ha perso 13 chili. Il dimagrimento si era reso necessario per esigenze di copione in vista dell’inizio delle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)ina pochi giorni dall’avvio delle riprese del suo ultimo film, The Midnight Sky, appena uscito negli Stati Uniti. Ma nel suo caso non c’entra il Covid: all’attore, regista e produttore due volte premio Oscar è stata diagnosticata una pancreatite, probabilmente dovuta ad un eccessivo e repentino dimagrimento. 59 anni,indopo un malore a quattro giorni dal primo ciak: lo ha raccontato al tabloid britannico Mirror, imputando le cause ad una dieta troppo ferrea con cui ha perso 13 chili. Il dimagrimento si era reso necessario per esigenze di copione in vista dell’inizio delle ...

George Clooney, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per pancreatite dopo aver perso «troppo velocemente» quasi 14 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky».

George Clooney è in ospedale: lo hanno ricoverato a causa di una dopo aver perso quasi 28 libbre per il suo prossimo film, “The Midnight Sky”, secondo il britannico Mirror. Il film è stato molto contestato dalla critica. Ha ottenuto un punteggio di critica del 58% da 36 recensioni su Rotten Tomatoes prima della sua uscita il 23 dicembre.

The Midnight Sky: George Clooney è stato ricoverato dopo aver perso 12 chili per il ruolo George Clooney ha rivelato di aver contratto una pancreatite a seguito di un'eccessiva perdita di peso per...

