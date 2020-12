George Clooney è dimagrito troppo in fretta per il suo nuovo film: ricoverato d’urgenza per pancreatite (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutto spavento per George Clooney e per i suoi cari. Per esigenze cinematografiche si è immerso in un piano di dimagrimento a tempi record, con un risultato catastrofico per la sua salute. L’attore statunitense è stato ricoverato d’urgenza d’urgenza in ospedale per una brutta pancreatite. Per il suo ruolo nel nuovo film ha dunque già pagato un prezzo molto alto: quattordici chili in meno, un dimagrimento eccessivo in un lasso temporale ridotto al quale il suo organismo si è evidentemente ribellato. A spiegare quello che è successo negli ultimi giorni è stato lo stesso Clooney che ha affidato il racconto della sua brutta esperienza alle colonne del tabloid inglese Mirror. La star di Hollywood, 59 anni, ha raccontato dei suoi forti ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Brutto spavento pere per i suoi cari. Per esigenze cinematografiche si è immerso in un piano di dimagrimento a tempi record, con un risultato catastrofico per la sua salute. L’attore statunitense è statoin ospedale per una brutta. Per il suo ruolo nelha dunque già pagato un prezzo molto alto: quattordici chili in meno, un dimagrimento eccessivo in un lasso temporale ridotto al quale il suo organismo si è evidentemente ribellato. A spiegare quello che è successo negli ultimi giorni è stato lo stessoche ha affidato il racconto della sua brutta esperienza alle colonne del tabloid inglese Mirror. La star di Hollywood, 59 anni, ha raccontato dei suoi forti ...

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Stefanialove_of : @noventano George Clooney incontrato personalmente non mi piace, Hug Grant è l'uomo da una o più scopate, ma alla f… - noventano : @Stefanialove_of Wiva Bridget Jones, MA SE MI REINCARNO, e non posso essere George Clooney, allora voglio essere Hugh Grant, non Colin Firth - magazine24it : George Clooney ricoverato in ospedale, ha perso 14 chili - SMSNEWSOFFICIAL : “THE MIDNIGHT SKY” diretto e interpretato da #GeorgeClooney dal 23 dicembre su @netflix . Ecco il trailer finale -