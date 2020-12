Gente, l’album di debutto è “Eravamo io” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gente, progetto del musicista barese Renato Stefano, si presenta al grande pubblico con l’album Eravamo Io (INRI / Fonoprint Studio) , anticipato dai singoli Scatola, Spariremo, Sahara e Goodbye feat Parix Hilton. Eravamo io è un album generazionale, in cui Gente racconta il senso di spaesamento, l’incertezza del futuro, l’incapacità alla comunicazione nonostante un iperconnessione. La ricerca di se stesso si traduce, inevitabilmente, nella ricerca collettiva, in cui ogni individuo forma il puzzle perfetto, pellicola umana di una generazione. Undici tracce tra soul, urban e rap. Un manifesto street pop, un mush up di generi in cui la mancanza di impronta definita diventa caratteristica originale. Gente racconta tutto il disagio di una generazione senza punti di riferimento, ma lo fa facendoli ballare. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020), progetto del musicista barese Renato Stefano, si presenta al grande pubblico conEravamo Io (INRI / Fonoprint Studio) , anticipato dai singoli Scatola, Spariremo, Sahara e Goodbye feat Parix Hilton. Eravamo io è un album generazionale, in cuiracconta il senso di spaesamento, l’incertezza del futuro, l’incapacità alla comunicazione nonostante un iperconnessione. La ricerca di se stesso si traduce, inevitabilmente, nella ricerca collettiva, in cui ogni individuo forma il puzzle perfetto, pellicola umana di una generazione. Undici tracce tra soul, urban e rap. Un manifesto street pop, un mush up di generi in cui la mancanza di impronta definita diventa caratteristica originale.racconta tutto il disagio di una generazione senza punti di riferimento, ma lo fa facendoli ballare. ...

Esce il 9 dicembre per INRI e Fonoprint Studio, Eravamo io, il debut album di GENTE, anticipato dai singoli Scatola, Spariremo, Goodbye feat Parix Hilton e Sahara. Eravamo io è un album generazionale, in cui GENTE racconta il senso di spaesamento, l’incertezza del futuro, l’incapacità alla comunicazione nonostante un iperconnessione.

Ascolta l'album su Rockit. Ce ne stiamo lì sul divano più o meno tutte le sere e guardiamo più o meno tutte le serie: quelle belle che non puoi fermarti, quelle ignoranti...

E’ uscito “Gente distratta”, l’album di esordio dell’aversana Cristina Galiero, cantante, autrice e vocal coach. Il lavoro musicale è uno straordinario omaggio alla terra campana, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue unicità invidiate da tutto il mondo ma di cui spesso proprio i campani non hanno piena consapevolezza di questo ingente patrimonio di valori, arte, cultura e natura.

