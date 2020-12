Genovese indagata anche la fidanzata dell’imprenditore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Genovese, indagata anche la fidanzata dell’imprenditore. anche Sarah Borruso, la compagna di Alberto Genovese risulta indagata dalla Procura di Milano. La ragazza è sotto il mirino degli inquirenti anche per la presunta violenza sessuale avvenuta a Villa Lolita ad Ibiza, ai danni di una giovane di soli 23 anni. La donna sarebbe stata presente durante L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Grillo indagato per violenza su modella durante la festa Fermato Ventitreenne violenta cugina dodicenne a Rimini Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)laSarah Borruso, la compagna di Albertorisultadalla Procura di Milano. La ragazza è sotto il mirino degli inquirentiper la presunta violenza sessuale avvenuta a Villa Lolita ad Ibiza, ai danni di una giovane di soli 23 anni. La donna sarebbe stata presente durante L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Grillo indagato per violenza su modella durante la festa Fermato Ventitreenne violenta cugina dodicenne a Rimini

