Genoa, Maran al lavoro in vista della Juventus. Zapata e Marchetti out (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rolando Maran sta guidando l’organico Genoano, in vista dell’imminente big match contro la Juventus. L’undicesima giornata della Serie A 2020/2021 presenterà un incontro dalla massima difficoltà per il Genoa, club in netta crisi di risultati e reduce da un doloroso pari in casa della Fiorentina. Federico Marchetti e Cristian Zapata risultano indisponibili in vista dello scontro con i bianconeri, a causa di seri problemi muscolari. Perìn prosegue invece il consueto lavoro di reintegro, sebbene non sia chiaro se possa puntare a essere tra i pali nell’imminente impegno di campionato. Da segnalare la presenza di alcuni elementi della Primavera Genoana, nel corso delle ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rolandosta guidando l’organicono, indell’imminente big match contro la. L’undicesima giornataSerie A 2020/2021 presenterà un incontro dalla massima difficoltà per il, club in netta crisi di risultati e reduce da un doloroso pari in casaFiorentina. Federicoe Cristianrisultano indisponibili indello scontro con i bianconeri, a causa di seri problemi muscolari. Perìn prosegue invece il consuetodi reintegro, sebbene non sia chiaro se possa puntare a essere tra i pali nell’imminente impegno di campionato. Da segnalare la presenza di alcuni elementiPrimaverana, nel corso delle ...

