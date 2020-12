Gattuso non parla nel dopo partita, al suo posto il vice Riccio: il motivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProblemi agli occhi per Rino Gattuso nel post gara di Europa League contro la Real Sociedad e al suo posto ha parlato ai microfoni di SKY Sport, Luigi Riccio, vice allenatore dei partenopei. Ecco le sue parole: “Solito problema all’occhio per Gattuso che oggi, come a volte capita, si è accentuato. Serviva grande sacrifico per sfruttare i nostri punti di forza. La Real Sociedad era in grande salute ed abbiamo giocato molto bene. Sin da domani mattina dobbiamo battere ancora sull’atteggiamento di questa sera. Poi vengono esaltate le qualità dei singoli, ma fondamentale è stato l’atteggiamento dei ragazzi in campo che hanno meritato di passare il turno. Siamo tanto contenti ora quanto eravamo dispiaciuti prima per aver perso Zielinski per un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProblemi agli occhi per Rinonel post gara di Europa League contro la Real Sociedad e al suohato ai microfoni di SKY Sport, Luigiallenatore dei partenopei. Ecco le sue parole: “Solito problema all’occhio perche oggi, come a volte capita, si è accentuato. Serviva grande sacrifico per sfruttare i nostri punti di forza. La Real Sociedad era in grande salute ed abbiamo giocato molto bene. Sin da domani mattina dobbiamo battere ancora sull’atteggiamento di questa sera. Poi vengono esaltate le qualità dei singoli, ma fondamentale è stato l’atteggiamento dei ragazzi in campo che hanno meritato di passare il turno. Siamo tanto contenti ora quanto eravamo dispiaciuti prima per aver perso Zielinski per un ...

