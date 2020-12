FURTO A BORDO DELL'”AEREO DELL’APOCALISSE” DEL CREMLINO (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il portavoce del presidente Vladimir Putin Dmitry Peskov ha descritto la violazione come una “situazione di emergenza” e ha promesso che “saranno prese misure per evitare che ciò accada in futuro”. Il ministero DELL’Interno non ha specificato cosa sia stato rubato ma ha detto che gli investigatori sono stati inviati sul posto. La città portuale di Taganrog, a più di 1.100 chilometri (700 miglia) a sud di Mosca, ospita la Beriev Aircraft Company, un’impresa controllata dallo stato in difficoltà. Sia il ministero DELL’Interno che Beriev hanno rifiutato di commentare quando sono stati raggiunti da AFP. Ma il canale televisivo REN-TV amico del CREMLINO ha riferito all’inizio di questa settimana che l’apparecchiatura radio è stata prelevata da un aereo Il-80 che era in manutenzione a Taganrog. I ladri hanno aperto il ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il portavoce del presidente Vladimir Putin Dmitry Peskov ha descritto la violazione come una “situazione di emergenza” e ha promesso che “saranno prese misure per evitare che ciò accada in futuro”. Il ministero’Interno non ha specificato cosa sia stato rubato ma ha detto che gli investigatori sono stati inviati sul posto. La città portuale di Taganrog, a più di 1.100 chilometri (700 miglia) a sud di Mosca, ospita la Beriev Aircraft Company, un’impresa controllata dallo stato in difficoltà. Sia il ministero’Interno che Beriev hanno rifiutato di commentare quando sono stati raggiunti da AFP. Ma il canale televisivo REN-TV amico delha riferito all’inizio di questa settimana che l’apparecchiatura radio è stata prelevata da un aereo Il-80 che era in manutenzione a Taganrog. I ladri hanno aperto il ...

