Fuori era primavera | il nuovo film di Salvatores disponibile su Rai Play

Fuori era primavera, il film collettivo di Gabriele Salvatores in tempo di lockdown, arriva in anteprima assoluta su RaiPlay da oggi! Fuori era primavera, il film collettivo di Gabriele Salvatores, sarà disponibile su RaiPlay da oggi in anteprima assoluta e andrà in onda in prima visione su Rai3 sabato 2 gennaio 2021. Prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown è un intimo racconto degli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche. Una testimonianza collettiva filtrata attraverso la regia

