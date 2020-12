Francia, sport a porte chiuse almeno fino al 7 gennaio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Governo francese ha annunciato che lo sport rimarrà a porte chiuse in Francia per tutte le festività, quindi almeno fino al 7 gennaio. Nei giorni in cui gli stadi inglesi tornano ad ospitare i tifosi anche se con restrizioni ancora numerose, dall’altra parte della Manica si opta per una linea prudente. Ad annunciarlo è stato il Primo Ministro Jean Castex, che ha spiegato come la curva dei contagi sarà rivalutata ad anno nuovo. sportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Governo francese ha annunciato che lorimarrà ainper tutte le festività, quindial 7. Nei giorni in cui gli stadi inglesi tornano ad ospitare i tifosi anche se con restrizioni ancora numerose, dall’altra parte della Manica si opta per una linea prudente. Ad annunciarlo è stato il Primo Ministro Jean Castex, che ha spiegato come la curva dei contagi sarà rivalutata ad anno nuovo.Face.

