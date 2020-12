Francia, produzione industriale ottobre sopra attese (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Stabile la crescita della produzione industriale francese. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell’1,6% su base mensile come a settembre (dato rivisto da +1,4%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è miglioire delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento più contenuto, ovvero dello 0,4%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 3,6%. Rallenta invece la produzione manifatturiera, con l’indice ha riportato su base mensile un incremento dello 0,5% dopo il +2,3% di settembre, mentre su anno è scesa del 5%. Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Stabile la crescita dellafrancese. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell’1,6% su base mensile come a settembre (dato rivisto da +1,4%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è miglioire delledegli analisti che avevano stimato un aumento più contenuto, ovvero dello 0,4%. Su anno laha registrato una riduzione del 3,6%. Rallenta invece lamanifatturiera, con l’indice ha riportato su base mensile un incremento dello 0,5% dopo il +2,3% di settembre, mentre su anno è scesa del 5%.

KersevanRoberto : @GOENRI 'La Francia ha esportato 10% della produzione spesso di notte perché non puo' modulare.' Leggenda no. N d… - KersevanRoberto : @GOENRI 'La Francia ha esportato 10% della produzione spesso di notte perché non puo' modulare' Non ti fai mancare… - GOENRI : @KersevanRoberto Calma ! La Francia ha esportato 10% della produzione spesso di notte perché non puo' modulare. E… - AlvisiConci : RT @BartNicolotti: @VirgilioZanni @Fata_Turch @ManuelaBellipan @matteorenzi @meb @GiuseppeConteIT @simonebaldelli @NazarioPagano @andrea_ca… - VirgilioZanni : RT @BartNicolotti: @VirgilioZanni @Fata_Turch @ManuelaBellipan @matteorenzi @meb @GiuseppeConteIT @simonebaldelli @NazarioPagano @andrea_ca… -