Franceska Pepe non andrà più nello studio del GF Vip: l’ex gieffina spiega il vero motivo (FOTO) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Perché Franceska Pepe non va più al GF Vip 5? L’esperienza di Franceska Pepe all’interno del Grande Fratello Vip 5 è durata pochissimo. Tuttavia l’influencer ha creato delle dinamiche sia dentro che all’esterno della casa più spiata d’Italia. Infatti, una volta fuori l’ex gieffina è quasi arrivata alle mani con un’autrice del reality show di Canale 5 e successivamente anche con la ballerina Matilde Brandi. Lunedì sera, durante la diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, la giovane non era nello studio di Cinecittà, seduta tra gli eliminati. E se il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha detto che questo potrebbe essere un addio definitivo e non un contrattempo. Sembra, infatti, che la ragazza non si recherà più nel programma che le ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 dicembre 2020) Perchénon va più al GF Vip 5? L’esperienza diall’interno del Grande Fratello Vip 5 è durata pochissimo. Tuttavia l’influencer ha creato delle dinamiche sia dentro che all’esterno della casa più spiata d’Italia. Infatti, una volta fuoriè quasi arrivata alle mani con un’autrice del reality show di Canale 5 e successivamente anche con la ballerina Matilde Brandi. Lunedì sera, durante la diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, la giovane non eradi Cinecittà, seduta tra gli eliminati. E se il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha detto che questo potrebbe essere un addio definitivo e non un contrattempo. Sembra, infatti, che la ragazza non si recherà più nel programma che le ha ...

