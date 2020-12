Francesco Oppini, il retroscena: chi ha incontrato dopo l’uscita dal GfVip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesco Oppini ha scelto di uscire dal Grande Fratello Vip e non proseguire fino a febbraio 2021. Ma chi ha incontrato uscito dalla Casa? Francesco Oppini, uno dei protagonisti della quinta stagione del “Grande Fratello Vip” ha ufficializzato venerdì scorso la sua decisione di abbandonare il reality, scegliendo di non proseguire fino a febbraio 2021, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha scelto di uscire dal Grande Fratello Vip e non proseguire fino a febbraio 2021. Ma chi hauscito dalla Casa?, uno dei protagonisti della quinta stagione del “Grande Fratello Vip” ha ufficializzato venerdì scorso la sua decisione di abbandonare il reality, scegliendo di non proseguire fino a febbraio 2021, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - ariannannaira_ : RT @magicawaitsforu: Sentite Tommaso Zorzi e Francesco Oppini io vi querelo entrambi basta io ho un cuore e voi me lo ammazzate aò ?? #gfvip… - Elena52199033 : RT @magicawaitsforu: Sentite Tommaso Zorzi e Francesco Oppini io vi querelo entrambi basta io ho un cuore e voi me lo ammazzate aò ?? #gfvip… - __occhiprofondi : Mi sembrava strano che qualcuno avesse bestemmiato, non è presente Francesco Oppini, non succederà più #GFVIP -