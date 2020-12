Francesco mette a tacere i negazionisti travestiti da cristiani: messa di Natale alle 19,30 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da chi poteva venire un segnale chiaro e netto? Da Francesco che in questa pandemia ci ha abituati a mettere la Chiesa al servizio della vita e della Salute anche a costo di accantonare la traduzione. Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da chi poteva venire un segnale chiaro e netto? Dache in questa pandemia ci ha abituati are la Chiesa al servizio della vita e della Salute anche a costo di accantonare la traduzione.

chia_wonderland : RT @SerendipityNY_: Io a Tommy che piega la sua camicia a cuori, quella che aveva scelto per fare la linea della vita, e la mette nella val… - __francesco_0 : @ZagatoCristina @GrandeFratello cioèil fandom rosmello si mette d'accordo in massa sempre:andare a votare sondaggi,… - __flo_wer__ : RT @SerendipityNY_: Io a Tommy che piega la sua camicia a cuori, quella che aveva scelto per fare la linea della vita, e la mette nella val… - BaisiLaura : RT @duecuoriallora: Una volta Francesco parlando di Tommaso disse: “Ormai ho capito, quando lui sta male si mette a letto a dormire” Tomma… - prest0nlogan : RT @bulbina_: Tommaso che mette di nascosto la sua camicia con i cuori nella valigia di Francesco ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco mette Papa Francesco mette in guardia la Chiesa dall'efficientismo delle imprese e dalle divisioni dei partiti Farodiroma Papa Francesco celebrerà la Messa di Natale alle 19.30

Covid papa Francesco anticiperà la Messa della Notte di Natale nella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, due ore prima dell'orario consueto ...

Franceska Pepe, la frecciatina a Francesco Oppini: “Semmai il contrario”

GF Vip, Franceska Pepe risponde alla domanda: "Pensi che Zorzi ci stia marciando sulla storia con Oppini?" Franceska Pepe è stata senza dubbio una delle ...

Covid papa Francesco anticiperà la Messa della Notte di Natale nella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, due ore prima dell'orario consueto ...GF Vip, Franceska Pepe risponde alla domanda: "Pensi che Zorzi ci stia marciando sulla storia con Oppini?" Franceska Pepe è stata senza dubbio una delle ...