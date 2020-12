fisco24_info : Francesca Sagramora: 'Ascolto e flessibilità chiave per superare gender gap' : - TV7Benevento : Francesca Sagramora: 'Ascolto e flessibilità chiave per superare gender gap'... - FedermanagerRM : Francesca Sagramora di @ProcterGamble premiata Donna d’eccellenza 2020 #premiominerva2020 #leadership -

Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Ho fatto un percorso in un'azienda che mi ha sempre supportato e favorito. Ha sempre offerto flessibilità e ascolto, perché ci sono tanti momenti della carriera ...“Sono sempre molto orgoglioso di premiare i meriti, i valori e la grande forza rappresentati dall’universo femminile per il mondo del lavoro e per la società in ogni suo ambito, dichiara Giacomo Garga ...Francesca Sagramora – Vice President Human Resources Sud Europa . Per ogni donna di eccellenza deve esserci un’azienda che la sostiene e la apprezza, generando un circuito virtuoso di crescita che si traduce in un successo reciproco generale.Francesca Sagramora, vicepresident Human resources Sud Europa Procter & Gamble, vincitrice del Premio Minerva Donna d’Eccellenza, ideato da Federmanager Roma che ogni anno premia le donne manager in grado di conciliare impegno professionale e famiglia con risultati decisivi nel mondo dell’industria.Visualizza il profilo professionale di Francesca Sagramora su LinkedIn. LinkedIn è la rete professionale più grande al mondo utilizzata dai professionisti come Francesca Sagramora per trovare collegamenti che possano segnalare candidati, esperti e business partner.