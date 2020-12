FOTO | Ponte della Musica terra di nessuno | la discarica che nessuno può pulire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Appena arrivati ci accoglie pungente l’odore di bombolette spray in azione. E in effetti un giovane writer, mascherina anticovid sulla faccia, ma rigorosamente cappuccio della felpa alzato, ha appena concluso di colorare un muretto antistante alla rampa di accesso mentre un ‘collega’ è al lavoro sull’altro lato. Ma è sotto l’arco dell’impalcato del ponte che inizia l’inferno: rifiuti, centinaia di bottiglie rotte, sacchetti della spazzatura strabordanti strappati da qualche animale, deiezioni canine ovunque. E l’odore chimico delle bombolette che piano piano sparisce lasciando il posto a quello mefitico degli escrementi. Benvenuti nella discarica del ponte della Musica, l’ultima frontiera del degrado romano a poco più di 6 mesi dalle prossime elezioni comunali.

E poi ancora incontri online sul tema del ciclo dei rifiuti nella Capitale. E a Tor Bella Monaca l'albero si addobba insieme a Cubo Libro. Ecco alcuni ...Ponte della Musica Architettonicamente interessante, questo ponte pedonale unice le due sponde del Tevere e permette di accedere al polo sportivo del Foro Italico. Il problema è che, se nella parte superiore la struttura è mantenuta pulita ed utilizzabile, quella inferiore è lasciata sporca ed al degrado.Era stato ribattezzato il «ponte con vista sulla discarica», un'altra opera dimenticata nella città della burocrazia e dell'abbandono. A settembre un articolo del Messaggero tolse la polverosa ...Ponte della Musica: Ponte della Musica - Guarda 76 recensioni imparziali, 102 foto di viaggiatori, e fantastiche offerte per Roma, Italia su Tripadvisor.