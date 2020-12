Fortnite Stagione 5 Guida Completa: Come completare tutti gli incarichi (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Stagione 5 di Fortnite ha portato in gioco gli incarichi, i quali prendono il posto delle sfide tradizionali. Ogni giorno troverete nuovi incarichi da Completare suddivisi per rarità, oltre quelli settimanali. Il funzionamento è simile alle Sfide solo che gli incarichi non si limitano all’apertura dei forzieri, sopravvivere alla tempesta, eliminare i bersagli o altro visto in passato, ma dovrete anche portare a termine delle richieste ben precise, Come ad esempio schierare dei scanner, intascare delle taglie e cosi via dicendo. Gli incarichi Come per le Sfide ricompensano il giocatore con punti esperienza una volta portati a termine, indispensabili per livellare. A seguire dunque vi riportiamo le Guide agli ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 10 dicembre 2020) La5 diha portato in gioco gli, i quali prendono il posto delle sfide tradizionali. Ogni giorno troverete nuovidare suddivisi per rarità, oltre quelli settimanali. Il funzionamento è simile alle Sfide solo che glinon si limitano all’apertura dei forzieri, sopravvivere alla tempesta, eliminare i bersagli o altro visto in passato, ma dovrete anche portare a termine delle richieste ben precise,ad esempio schierare dei scanner, intascare delle taglie e cosi via dicendo. Gliper le Sfide ricompensano il giocatore con punti esperienza una volta portati a termine, indispensabili per livellare. A seguire dunque vi riportiamo le Guide agli ...

oOShinobi777Oo : Vi ricordo che dalle 15:00 di oggi saranno disponibili gli Incarichi della Settimana 2 per la Stagione 5 di Fortnit… - tech_gamingit : Vi ricordo che dalle 15:00 di oggi saranno disponibili gli Incarichi della Settimana 2 per la Stagione 5 di Fortnit… - LS192610 : La stagione 5 è completa al 8% Rimangono 96 giorni #Fortnite #FortniteSeason5 - infoitscienza : Fortnite, Stagione 5: come raccogliere secchi di Sciroppo d’acero a Foresta Frignante - infoitscienza : Fortnite, Stagione 5: come posizionare una telecamera nei pressi di Maniero Costiero -