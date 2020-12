Formula 1 - Gp Abu Dhabi, ufficiale: Lewis Hamilton (negativo al Covid) correrà a Yas Marina (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il sette volte campione del mondo, dopo vari test negativi al Covid-19, domenica tornerà al volante della Mercedes Leggi su today (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il sette volte campione del mondo, dopo vari test negativi al-19, domenica tornerà al volante della Mercedes

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1, Leclerc nella conferenza del GP Abu Dhabi: 'Devo essere più freddo, penalità giusta' #SkyMotori #F1 #Formula1… - _funzioniamo : RT @SkySportF1: F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t… - _ericasora_ : RT @SkySportF1: F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t… - FormulaPassion : #F1 | La #Renault 2005 di #Alonso scalpita ad #AbuDhabi – FOTO -