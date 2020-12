Formazioni ufficiali Tottenham-Anversa, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Anversa, gara valevole per la sesta e ultima giornata di Europa League 2020/2021. Gli Spurs vogliono scavalcare gli avversari di oggi e portarsi al primo posto nel gruppo J. Al momento la squadra di José Mourinho è al secondo posto, a due punti dai belgi. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le Formazioni ufficiali Tottenham: Hart, Doherty, Sanchez, Tanganga, Davies, Reguilon, Winks, Lo Celso, Lucas, Bale, Vinicius. Anversa: Beiranvand, Buta, Seck, Gelin, Batubinsika, J. Lukaku, Benson, Haroun, Hongla, Rafaelov, Benavente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per la sesta e ultima giornata di. Gli Spurs vogliono scavalcare gli avversari di oggi e portarsi al primo posto nel gruppo J. Al momento la squadra di José Mourinho è al secondo posto, a due punti dai belgi. AlHotspur Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le: Hart, Doherty, Sanchez, Tanganga, Davies, Reguilon, Winks, Lo Celso, Lucas, Bale, Vinicius.: Beiranvand, Buta, Seck, Gelin, Batubinsika, J. Lukaku, Benson, Haroun, Hongla, Rafaelov, Benavente. SportFace.

