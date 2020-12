Formazioni ufficiali Sparta Praga-Milan, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Sparta Praga-Milan, match valido per l’Europa League 2020/2021. Tutto pronto in terra ceca per questo scontro che mette di fronte ai rossoneri una squadra già certa di essere eliminata. I ragazzi di Pioli, invece, in caso di vittoria possono chiudere al primo posto se il Lille non batterà il Celtic: calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 10 dicembre, queste le possibili scelte dei due tecnici. Sparta Praga: Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic. Allenatore: Kotal. Milan: Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Maldini, Castillejo, Hauge; Colombo. Allenatore: Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi, match valido per l’. Tutto pronto in terra ceca per questo scontro che mette di fronte ai rossoneri una squadra già certa di essere eliminata. I ragazzi di Pioli, invece, in caso di vittoria possono chiudere al primo posto se il Lille non batterà il Celtic: calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 10 dicembre, queste le possibili scelte dei due tecnici.: Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic. Allenatore: Kotal.: Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Maldini, Castillejo, Hauge; Colombo. Allenatore: Pioli. SportFace.

