Formazioni ufficiali Real Sociedad Napoli: Mertens titolare, in panchina Politano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Real Sociedad Napoli match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Real Sociedad-Napoli, match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021. Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.Allenatore: Gennaro Gattuso. Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubelda, MonReal; Portu, Guerava, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè.Allenatore: Imanol Alguacil. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021.(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne;.Allenatore: Gennaro Gattuso.(4-4-2): Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubelda, Mon; Portu, Guerava, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè.Allenatore: Imanol Alguacil. Leggi su Calcionews24.com

