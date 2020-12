Formazioni ufficiali Napoli-Real Sociedad, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Napoli-Real Sociedad, match valido per l’Europa League 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida che mette di fronte gli azzurri e i baschi: ci si gioca il passaggio del turno e i partenopei hanno due risultati su tre a disposizione. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.55 di giovedì 10 dicembre, di seguito le scelte dei due tecnici. Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Zielinski, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne Real Sociedad: Remiro, Zaldua, Zubeldia, Le Normand, MonReal, Portu, Guevara, Merino, Zubimendi, Januzaj, William Jose SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi, match valido per l’. Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida che mette di fronte gli azzurri e i baschi: ci si gioca il passaggio del turno e i partenopei hanno due risultati su tre a disposizione. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.55 di giovedì 10 dicembre, di seguito le scelte dei due tecnici.: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Zielinski, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne: Remiro, Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Mon, Portu, Guevara, Merino, Zubimendi, Januzaj, William Jose SportFace.

SIMONE4ESPOSITO : RT @SkySport: Napoli-Real Sociedad, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #NapoliRealSociedad Fischio d'inizio alle 18.55 LIV… - ilRomanistaweb : Le formazioni ufficiali di #CskaRoma #UEL - infobetting : Standard Liegi-Benfica: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aquile qualificate - infobetting : Hapoel Beer Sheva-Nizza (giovedì 10 dicembre, ore 18:55): formazioni ufficiali, quote, - GoalItalia : ?? Ospina preferito a Meret ?? Maksimovic vicino Koulibaly ?? Fabian di nuovo in mediana ?? Lozano la spunta su Politan… -