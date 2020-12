Formazioni ufficiali Leicester-Aek Atene, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Leicester-Aek Atene, gara valevole per la sesta e ultima giornata di Europa League 2020/2021. I giochi sono già stati fatti, con i britannici che sono già qualificati ai sedicesimi di finale. Le Foxes però vogliono vincere per conquistare il primo posto nel gruppo G. Al King Power Stadium di Leicester il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le Formazioni ufficiali Leicester: Ward; Justin, Fofana, J.Evans, Thomas; Ndidi, Praet, Tielemans; Barnes, Cengiz Under; Iheanacho. Aek Atene: Tsintotas; Svarnas, Nedelcearu, Hnid; Andrè Simoes, Krsticic, Mantalos, Vasilantonopoulos, Mitaj; Ansarifard, Garcia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi-Aek, gara valevole per la sesta e ultima giornata di. I giochi sono già stati fatti, con i britannici che sono già qualificati ai sedicesimi di finale. Le Foxes però vogliono vincere per conquistare il primo posto nel gruppo G. Al King Power Stadium diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le: Ward; Justin, Fofana, J.Evans, Thomas; Ndidi, Praet, Tielemans; Barnes, Cengiz Under; Iheanacho. Aek: Tsintotas; Svarnas, Nedelcearu, Hnid; Andrè Simoes, Krsticic, Mantalos, Vasilantonopoulos, Mitaj; Ansarifard, Garcia. SportFace.

