Formazioni ufficiali Dundalk-Arsenal, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Dundalk-Arsenal, gara valevole per la sesta e ultima giornata di Europa League 2020/2021. I Gunners, a punteggio pieno dopo cinque partite, hanno già conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale e il primo posto nel gruppo B. I padroni di casa sono invece già ultimi. Il match odierno, quindi, non ha importanza ai fini della classifica. All’Aviva Stadium di Dublino il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18:55. Le Formazioni ufficiali Dundalk: Rogers, Hoare, Boyle, Cleary, Gannon, Shields, Flores, Leahy, McEleney, Duffy, McMillan Arsenal: Runarsson, Cambhers, Marì, Mustafi, Cedric, Smith, Maitland-Niles, Elneny, Willock, Nketiah, Pepe ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per la sesta e ultima giornata di. I Gunners, a punteggio pieno dopo cinque partite, hanno già conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale e il primo posto nel gruppo B. I padroni di casa sono invece già ultimi. Il match odierno, quindi, non ha importanza ai fini della classifica. All’Aviva Stadium di Dublino il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18:55. Le: Rogers, Hoare, Boyle, Cleary, Gannon, Shields, Flores, Leahy, McEleney, Duffy, McMillan: Runarsson, Cambhers, Marì, Mustafi, Cedric, Smith, Maitland-Niles, Elneny, Willock, Nketiah, Pepe ...

Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Napoli-Real Sociedad, partita decisiva per la squadra di Gattuso per superare questo ostico girone. Ringhio sceglie Lozano sulla destra e ...

Formazioni ufficiali CSKA Sofia Roma: giocano Bamba e Boer

Le formazioni ufficiali di CSKA Sofia Roma match valido per la 6ª giornata del gruppo A dell'Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori ...

Cska Sofia-Roma, Fonseca: "Voglio inserire nuovi ragazzi" - I AM CALCIO ITALIA

Tra un'ora circa, la Roma scende in campo contro il Cska Sofia per l'ultima giornata di Europa League. Lo Stadion Balgarska Armija ...

