Formazioni ufficiali Cska Sofia-Roma | Europa League 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Cska Sofia-Roma, match valido per l'Europa League 2020/2021. Scontro inutile per i giallorossi che, già qualificati come prima, in terra bulgara potranno così permettersi turn over ed esperimenti, non rinunciando però all'obiettivo primario che resta quello di vincere questo scontro. Calcio d'inizio in programma alle ore 18.55 di giovedì 10 dicembre, di seguito le scelte dei due tecnici. Cska Sofia: Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Gerferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankharé. Allenatore: Akrapovic. Roma: Boer; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.

