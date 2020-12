Ford Mustang Mach-e - L' elettrica è pronta al debutto in Europa | ce la presentano i tecnici

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un'americana pensata anche per gli europei. Dopo l'apertura degli ordini, la-e si prepara alnel Vecchio Continente con un design ispirato all'iconica sportiva di cui porta il nome. Ma anche il temperamento, a detta della Casa, si preannuncia all'altezza: laè sinonimo di divertimento, velocità e libertà, ha detto Ron Heiser, chief engineer del progetto-E, intervenuto a un evento digitale organizzato dallaper presentare la vettura, che nel Vecchio Continente verrà consegnata a partire da febbraio 2021 in varie versioni. La gamma. Si parte dalla variante a trazione posteriore da 269 CV con batteria Standard da 69 kWh, mentre la potenza sale a 294 CV sulla Suv con accumulatori da 88 kWh. Per entrambe, la coppia è di 439 Nm. C'è poi la ...

Un’americana pensata anche per gli europei. Dopo l’apertura degli ordini, la Mustang Mach-e si prepara al debutto nel Vecchio Continente con un design ispirato all’iconica sportiva di cui porta il nom ...Ford presenta Mach-E, la novità assoluta di Mustang che per la prima volta in 55 anni amplia la gamma con un suv all-electric ...L’era elettrica della Ford parte dalla Mustang Mach-E, modello elettrico che evolve lo spirito dell’icona della sportività ...Per il 2021 sono in arrivo diverse novità per quanto riguarda le vetture a zero emissioni: dalla Dacia Spring low cost alla Volkswagen ID.4, dalla tecnologica BMW iX3 alle sportivissime Porsche Taycan ...Il servizio My Journeys suggerisce stili di guida più virtuosi e il modo più conveniente per fare un pieno di energia ...